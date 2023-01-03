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Die Welt: граждан ФРГ охватили пессимизм и опасения за свое благосостояние

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Markus Schreiber/AP

Издание Die Welt со ссылкой данные исследования потребительского доверия, проведенное консалтинговой фирмой EY утверждает, что Германия охвачена пессимизмом и опасениями за свое благосостояние.

В публикации отмечается, что немцы начали активнее экономить средства из-за роста расходов на электричество и повышающейся стоимости жизни. Эти факторы оказывают на граждан Германии огромное давление, подчеркивается в исследовании.

Почти каждый четвертый из тысячи респондентов оценивает свое нынешнее финансовое положение более негативно, чем когда-либо прежде. По меньшей мере 56% немцев пессимистично смотрят в будущее. В предыдущем году этот показатель составлял всего 34%, а до начала пандемии коронавируса обычным явлением на протяжении длительного периода времени были значения в районе 20%.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер высказал мнение, что инфляция в стране в 2023 году будет на уровне 7%, но к следующему году начнет снижаться. 

По его словам, цель — достичь 2% инфляции.

«Это должно быть приоритетом и для ЕЦБ, и для нашего правительства. Высокая инфляция на протяжении долгого времени пошатнет фундамент нашей экономики», — сказал Линднер.

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