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Британия устроила конкурс для избавления от урана из России

Великобритания планирует избавиться от зависимости от российского урана за 75 млн фунтов

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Великобритания планирует поддержать развитие производства ядерного топлива в стране за счет государственных средств в целях обеспечения роста выработки ядерной энергии до 24 ГВт. Об этом сообщается на сайте британского кабинета министров.

Срок поставлен до 2050 года, среди других целей — избавление от зависимости от РФ.

Власти Британии информировали о начале приема заявок для желающих освоить вторую часть средств из государственного фонда развития ядерной энергетики.

Как уточняется, общий объем специального инвестиционного фонда составляет 75 млн фунтов стерлингов: 25 млн фунтов уже распределили между компаниями по обогащению и переработке урана.

В свою очередь 50 млн фунтов смогут получить победители конкурса, заявки начали принимать со 2 января (до 20 февраля).

Основная задача программы в создании альтернативных российскому урану источников топлива для атомных электростанций.

Ранее сообщалось, что Россия рекордно увеличила поставки урана, удобрений и палладия в Соединенные Штаты.

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