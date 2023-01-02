Экс-советник Зеленского заявил, что экономика Украины будет в стагнации до 2034 года

Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского экономист Олег Соскин считает, что экономика Украины будет в стагнации до 2034 года, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети экономиста.

«Украина — это страна-лузер, это страна депрессивная, страна, находящаяся в энтропийной воронке, поэтому до 2034 года нечего «пиликать» о каком-то улучшении, все будет только хуже. При этом это фаза депрессии, стагнации, деструкции, энтропийная. Какое развитие?», — задал риторический вопрос Соскин.

Соскин отметил, что Зеленский не является опытным руководителем, и добавил, что его бывший наниматель не способен воспринимать критику в свой адрес. Экономист считает, что на Украине будет усилен террор и репрессии против несогласных.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что 2023 год для большей части мировой экономики станет тяжелым.