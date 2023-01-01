В Японии заявили о «недопустимой» ситуации в товарообороте с РФ

Журналист газеты JB Press Минору Ямада назвал ненормальной ситуацию, которая сложилась в торговле между Японией и Россией, поскольку объем сделок между странами больше, чем был до санкций.

Автор заявил, что общий объем экспорта и импорта в 2022 году такой же, как был в 2021, а цифры по импорту возросли, что происходят на фоне вводимых санкционных ограничений Токио в отношении Москвы. По его мнению, на фоне происходящего на Украине такое положение дел недопустимо и его нельзя игнорировать.

«Общий объем торговли Японии с Россией с января по ноябрь составил 542,3 млрд иен экспорта и 1,8252 трлн иен импорта, дефицит — 1,2829 трлн иен. Сумма импорта уже превысила общую сумму 1,5516 трлн иен в 2021 году более чем на 270 млрд иен», — утверждает Ямада.

Он добавил, что таким образом российская сторона получает от Японии большое количество денег. Кроме того, журналист отметил «беспрецедентные масштабы» импорта подержанных автомобилей в Россию, а также напомнил, что импорт морепродуктов не попал под санкции.

Ранее сообщалось, что японские страховые компании продолжат страхование судов от возможного ущерба на случай военных столкновений в российских водах до марта 2023 года включительно.