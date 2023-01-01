Эксперт Лебединская напомнила, что работающим в праздники положена двойная оплата

Работники, привлекаемые для работы в праздничные дни – с 1 по 8 января, а также в выходные, могут рассчитывать на двойную оплату. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Есть замечательная статья 153 ТК РФ, регламентирующая повышенную оплату труда в выходные и праздничные дни», — напомнила эксперт.

Она указала, что помимо традиционной пятидневной и шестидневной рабочей недели с плавающими выходными, существуют 12-часовые и 24-часовые рабочие смены, вахты, и поэтому выходные дни могут предоставляться в разные дни недели, главное — еженедельно.

Согласно законодательству, фактически отработанные часы в выходной или нерабочий праздничный день должны оплачиваться в повышенном размере, добавила доцент. Если на такие дни приходится часть рабочего дня, то оплачивают часы, фактически отработанные в выходной или праздник (от 0 до 24 часов).

При этом, в случае выхода работника по собственной инициативе, без документального оформления, работодатель не обязан предоставлять ему дополнительный выходной день или делать доплату.

Частнопрактикующий юрист Кристина Янковская ранее рассказала, что работодатель обязан выплатить заработную плату сотрудникам до 30 декабря, если день расчета выпадает на новогодние праздники, в ином случае за каждый день просрочки придется заплатить проценты.