Для россиян перечислили изменения в жизни страны с 1 января

С 1 января в России традиционно произойдут изменения в нормативах, индексации пенсий и выплат, стоимости ЖКХ и железнодорожных билетов.

С начала 2023 года в России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 16 242 рублей в месяц. Также будет поднят прожиточный минимум до 14 375 рублей.

С 1 января произойдет индексация страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров — на 4,8%.

Беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет, доход которых на члена семьи ниже регионального прожиточного минимума, начнут получать единое пособие.

Вырастет максимальная сумма выплат по больничному листу. Дневной потолок составит 2 736,99 рубля, а за месяц (31 день) — 84 846,69 рубля. На такую компенсацию могут рассчитывать только те граждане, стаж которых больше восьми лет.

Медработникам первичного звена начнут перечислять дополнительные выплаты. Их размер составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей и будет зависеть от рода деятельности и должности.

Наконец, с 1 января 2023 года Фонд социального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд России (ПФР) объединят в новую структуру под названием Фонд пенсионного и соцстрахования или сокращенно Социальный Фонд России (СФР).

В новом году изменятся минимальные цены на водку, бренди и коньяк. Минимальная розничная цена водки поднимется до 281 руб. за 0,5 литра (с 261 руб.), бренди — до 375 рублей, коньяка — до 517 рублей.

Также вводится новый способ уплаты налогов — так называемый единый налоговый платеж (ЕНП). Налоги и платежные обязательства покрываются за один раз.

В России с 10 до 20 дней увеличен период оплаты назначенных штрафов, но отменяется скидка в 30% при оплате пошлин через портал «Госуслуги».

Хорватия с 1 января становится частью Шенгенской зоны и введет соответствующие визы для туристов, включая россиян.

В Турции заявили о ведении нового налога на проживание для отдыхающих в стране туристов.

«Федеральная пассажирская компания» (входит в РЖД) повысит с 1 января 2023 года стоимость проезда в купе, СВ и вагонах класса «люкс» поездов дальнего следования на 8,1%.

Также подорожает техосмотр автомобилей. Большинство регионов подняли тариф для легкового транспорта до минимально допустимого в 913 рублей.

Вступают в силу поправки, которые устанавливают новые пошлины для водителей.

Собственники жилья в России с 1 января получат возможность бесплатно раскрыть информацию о прописанных на площади гражданах, вне зависимости от их согласия.

Ранее президент России Владимир Путин подписал 29 декабря несколько законов. Среди них законопроекты об ужесточении наказания за осквернение георгиевской ленты, а также за диверсионную деятельность. Кроме того, глава государства на время спецоперации освободил чиновников от публикации деклараций о доходах и расходах . Подробности — в материале «Газеты.Ru».