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Кабмин РФ установил предельные цены покупки «Газпромом» газа у СП с OMV и Wintershall Dea

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Reuters

Правительство РФ установило предельные цены, выше которых «Газпром» не будет покупать газ и услуги у совместных предприятий (СП) с австрийской OMV и германской Wintershall Dea. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В публикации отмечается, что предельная цена приобретения газа, который добыт на ачимовских залежах Уренгойского месторождения составляет 2 550 руб. за 1 тыс. куб. м, газового конденсата — 16 370 руб. за тонну.

Цена покупки на газ с Южно-Русского месторождения составит не более 2 390 руб. за 1 тыс. куб. м до входа в магистральный газопровод и не более 5 464 руб. после входа.

Максимальные цены покупки газа и услуг «Газпромом» у этих СП «распространяются на обязательства, сроки исполнения которых наступили после 1 марта 2022 г., и применяются до 1 октября 2023 г.», говорится в документе.

Ранее стало известно, что цена газа в Европе в декабре 2022 года снизилась на 48% по сравнению с показателями ноября, составив около $845 за тысячу кубометров.

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