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«Индекс кофе с бутербродом» упал до 99,5 пункта во второй половине декабря

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«Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс»), который показывает, как россияне потребляют популярные продукты для завтрака, во второй половине декабря 2022 года снизился на 1,4 пункта и достиг 99,5 пункта. Об этом сообщает РИА Новости, которые разработали этот индекс на основе данных специалистов аналитического ресурса «Чек Индекс».

Для расчета индекса использовались такие продукты как батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

В период с 16 по 28 декабря средний чек на огурцы вырос на 18%, до 154 рублей, а также на сливочное масло (на 1%, до 135 рублей) и сыр (на 1% до 153 рублей). При этом по растворимому кофе средний показатель снизился на 20% и достиг 189 рублей. Средний чек по сахару упал на 10%, до 57 рублей. Батон же и ветчина остались без изменений, на уровне 29 рублей и 111 рублей соответственно.

28 декабря депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой проверить сетевые магазины в преддверии Нового года на предмет необоснованного повышения цен и недобросовестных приемов ведения бизнеса.

До этого газета «Ведомости», ссылаясь на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) главе ФАС Шаскольскому, писала, что ассортимент социально значимых продуктов может уменьшиться из-за поправок к закону о торговле.

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