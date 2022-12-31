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В Греции обвинили Евросоюз в росте цен на энергоносители

РИА Новости: жители острова Крит обвинили Евросоюз в росте цен на энергоносители

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Depositphotos

Жители греческого острова Крит обеспокоены высокой стоимостью электричества и винят в сложившейся ситуации Евросоюз, так как он провел неправильную энергетическую политику. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на опрошенных жителей.

«Сейчас зима, и я использую больше электричества, чтобы согреться, так как в моем доме установлены электрические панели отопления. Я даже не хочу думать, какие счета придут в конце зимы. Думаю, мне придется договариваться с поставщиком электроэнергии о рассрочке платежа, чтобы оплатить то, что я сожгу этой зимой, так что на следующую зиму я уже буду в долгах», — отметил 67-летний пенсионер и ветеран ВВС Греции Манолис.

По его словам, Евросоюз оказался не в состоянии обеспечить энергобезопасность региона и провел неверную энергетическую политику. Необходимо думать реалистично и искать новых поставщиков топлива.

Другие жители также сошлись во мнении, что расходы на электроэнергию в последнее время выросли многократно по сравнению с показателями прошлого года. Кроме того, резкий рост цен на энергоносители подверг риску среднестатистических европейцев, так как они платят по счетам, а более богатые люди живут нормально.

19 декабря глава Минэнерго Греции Костас Скрекас назвал потолок цены на российский газ, при которой будет дан правильный сигнал рынку – 188 евро за мегаватт в час. При этом он отметил, что любая цена в 150-200 евро за мегаватт в час будет работать.

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