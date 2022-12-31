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США нарастят добычу минтая в Беринговом море вопреки требованиям России о ее снижении

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Сергей Красноухов/РИА «Новости»

Американским рыбопромышленникам повысили на следующий год объем возможной добычи минтая в Беринговом море на 17% до 1,3 млн тонн. Это произошло вопреки призыву полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева о сокращении доли рыбной добычи Штатов в данном регионе, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующее решение Министерства торговли (Минторга) США.

«Американским рыбопромышленникам повысили на 2023 год объем возможной добычи минтая в Беринговом море на 17% до 1,3 млн тонн. Такое решение было принято министерством торговли США, оно опубликовано на сайте этого ведомства 12 декабря», — говорится в материале.

Добыча рыбы в Беринговом море до сих пор регулируется соглашением о разделе акватории, заключенным между США и СССР еще в 1990 году. Согласно его условиям, весь объем вылова делится в соотношении 80% на 20% в пользу Штатов. Однако в марте 2022-го Трутнев предложил изменить действующие пропорции до паритета — 50% на 50%, уточняется в статье.

После этого Росрыболовство увеличило квоту для отечественных рыбопромышленников в акватории этого региона. В уходящем году она должна была повыситься на 26% — до 559 тыс. тонн, а в следующем — на 9,4%, до 612 тыс. Теперь аналогичные действия предприняла и американская сторона, заключается в заметке.

28 декабря газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщила, что по итогам текущего года рыбопромышленные предприятия в России рискуют столкнуться со снижением выручки на 16% по сравнению с показателями за 2021-й — до 195,5 млрд рублей. Это обусловлено ростом издержек и снижением объемов добычи лососевых.

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