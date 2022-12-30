«Аэрофлот» выкупил у ирландской лизинговой компании 10 самолетов

Компания «Аэрофлот» выкупила десять самолетов Boeing 777-300ER, которые находились в финансовом лизинге от компании из Ирландии с 2013 и 2014 годов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Аэрофлот» выкупил и получил права собственности на 10 дальнемагистральных самолетов Boeing 777-300ER, которые с 2013 и 2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании», – рассказали в компании.

Отмечается, что «Аэрофлот» будет продолжать выкупать самолеты для сохранения текущего парка иностранных воздушных судов в эксплуатации.

Ранее сообщалось, что крупнейший лизингодатель в авиаотрасли Carlyle Aviation Partners, предоставляющий в аренду самолеты, выступил с иском в отношении ряда страховщиков за отказ компенсировать потери из-за невозможности вернуть лайнеры, которые были переданы в лизинг авиакомпаниям РФ.

14 сентября Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет Фонда национального благосостояния.