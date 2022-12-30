Минфин США: обработка нефтепродуктов из РФ в другой стране позволит избежать потолка цен

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США сообщило, что нефтепродукты, которые были произведены в России, не попадут под действие лимита цен, если они прошли «существенную переработку» в другой стране. Об этом говорится в документе министерства.

Согласно инструкции ведомства, потолок цен актуален «с момента начала морской перевозки до первой продажи нефтепродуктов на суше в юрисдикции, отличной от Российской Федерации». При этом ограничение вновь будет действовать, когда после прохождения таможенного контроля нефтепродукты будут вывезены оттуда по воде.

Подчеркивается, что при прохождении «значительной переработки в юрисдикции, отличной от РФ» ограничение цены к ним применяться не будет. Это может быть, например, дистилляция, методы термической переработки, каталитический крекинг, гидроочистка, алкалирование и другие методы.

Ранее сообщалось, что американское министерство финансов опубликовало предварительную инструкцию по применению механизма ограничений цен к экспортируемым из России нефтепродуктам.