Курс рубля днем 27 декабря начал усиливать снижение, в результате значение евро поднялось до 76 руб., а доллар закрепился выше 71 руб. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

При этом курс юаня превысил 10 рублей.

Согласно данным Московской биржи, курс американской валюты расчетами на завтра, 28 декабря, на 18.07 мск растет на 1,88 рубля, до 71,17 рубля, юаня - на 31 копейку, до 10,08 рубля, евро - на 2,48 рубля, до 76,03 рубля.

До этого в финансовом холдинге «БКС Мир инвестиций» допустили, что к Новому году курс доллара может составить 64-65 рублей, евро – 67-68 рублей.

Ранее стало известно, что первый вице-премьера Андрей Белоусов заявил о выгодности курса доллара в диапазоне 70–80 рублей для экономики России.

Также финансовый эксперт Алексей Кричевский спрогнозировал, что в 2023 году доллар будет стоить около 80 руб.