Росздравнадзор: цены на жизненно важные лекарства в России выросли на 1,8%

Цены на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за 11 месяцев 2022 года выросли на 1,8%. Об этом сообщает Росздравнадзор в своем Telegram-канале.

«Согласно данным мониторинга, за 11 месяцев текущего года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился только на 1,8%, что в целом свидетельствует о стабильности ситуации», — заявили в ведомстве.

В Росздравнадзоре напомнили, что в перечень жизненно важных лекарств входит 811 позиций, применяемых при оказании практически всех видов медицинской помощи.

Согласно недавнему отчету аналитической компании RNC Pharma, существенно снизились поставки импортных рецептурных транквилизаторов в Россию. При этом падение импорта сильнодействующих успокоительных затронуло все зарубежные наименования, кроме официально зарегистрированного в РФ «Фримиума».

До этого руководитель группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по снабжению лекарственными средствами и обеспечению доступа к ним Лиза Хедман заявила, что в мире наблюдается дефицит антибиотиков, в частности пенициллина и амоксициллина, на фоне роста числа инфекционных заболеваний.