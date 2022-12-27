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Европе предрекли тяжелую следующую зиму из-за нехватки газа

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Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол допустил, что следующая зима в Европе будет сложной из-за нехватки газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Эту зиму Европа в целом переживет, риски для нее этой зимой низкие. Европейские газовые хранилища заполнены фактически на 90%. Однако в феврале-марте 2023 года запасы газа уменьшатся до 30%. Нарастить запасы до 80-90% к следующей зиме будет весьма сложно. Сейчас в Европу еще поступает российский газ, в дальнейшем этого скорее всего не будет», — отметил Бирол.

Как сообщала «Газета.Ru» в декабре, Евросоюз из-за холодной погоды, которая на 2-3 градуса ниже нормы, находится в режиме повышенного потребления природного газа. Хранилища заполнены чуть более, чем на 87%, а уменьшение за сутки составляет 0,69%, являясь максимальным с начала холодного сезона. По данным издания, европейская ветка «Турецкого потока» загружена до предела, а новые партии СПГ не успевают за скоростью расхода. По словам экспертов, хранилища ЕС не рассчитаны на постоянный забор газа, поскольку строились для использования с учетом действующих трубопроводов. Эксперты отметили, что расходуемое быстрыми темпами топливо может в скором времени взвинтить инфляцию в еврозоне до общего уровня в 20%.

Ранее сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ стран Европы обновил рекорд для начала декабря за всю историю наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe (последние 12 лет).

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