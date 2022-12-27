«Русский стандарт»: число операций по обмену валюты выросло на 21% перед Новым годом

Число операций по обмену валюты выросло в декабре 2022 года на 21% по сравнению с ноябрем. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт», «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами. По данным банка, россияне чаще обменивали наличную валюту. Доля таких транзакций в декабре составила 75%. 25% пришлось на онлайн-операции по обмену валюты.

«В декабре стабильно растет спрос россиян на валютообмен. Это происходит в преддверии новогодних путешествий в разные страны.Также валюту покупают в качестве инвестиций. В декабре общее количество операций с иностранной валютой выросло на 21% по сравнению с ноябрем. Причем, россияне предпочитают наличный валютообмен. Его общая доля по количеству операций в текущем декабре составила 75% (прирост по сравнению с ноябрем на 25%), тогда как у онлайн-конвертаций – 25% (плюс 11%)», — говорится в исследовании.

По данным банка, доллары по-прежнему лидируют в валютообмене. В декабре общее число операций с американской валютой было в 2 раза выше, чем с европейской.

В исследовании говорится, что средний чек одной наличной покупки долларов в декабре 2022 года – 1 198$, а продажи – 615$. Средний чек одной покупки долларов в онлайне составил 802$, а продажи – 567$. Средняя сумма покупки наличных евро в декабре 2022 года составила 1 067€, а продажи – 617€. Средний чек онлайн-покупки евро в текущем месяце составил 28 449€, а продажи – 710€.

В рамках исследования были изучены сумма, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в банке «Русский стандар» в декабре и ноябре 2022 года.