Силуанов заявил, что фонд национального благосостояния России с 2023 года пополнят юанями

Российский фонд национального благосостояния с 2023 года может начать пополняться китайскими юанями. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил журналистам, передает радиостанция BFM.ru.

«С января следующего года бюджетное правило будет работать. Сделаем оценку месячных показателей. Будем принимать решение о пополнении или непополнении ФНБ. Также решим, в какой валюте: в рублях, в юанях и так далее», — сказал министр.

По словам Силуанова, ФНБ и ранее пополнялся в валюте, чтобы минимизировать курсовые риски. Он уточнил, что китайский юань считается дружественной валютой и более, чем друге, обладает характеристиками именно резервной валюты.

«Также юань обладает достаточной ликвидностью на российском валютном рынке. Поэтому и пополнение ФНБ будет осуществляться именно в юанях», — уточнил министр.

Ранее Силуанов заявил, что внешние риски для российского бюджета в следующем году сохранятся. Он также заявил о намерении Минфина не менять налоговые правила, даже если доходы бюджета России снизятся.