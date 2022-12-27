В Минфине России рассказали, планируются ли налоговые новации в 2023 году

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство не планирует налоговые изменения в 2023 году, даже если будут проблемы с поступлениями в бюджет доходов. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Нет, ну в течение года точно мы не меняем правила игры», — сказал Силуанов и отметил, что основные налоговые новации реализованы.

По его словам, можно лишь говорить о следующих бюджетных циклах.

Говоря о налоговых изменения глава Минфина подчеркнул, что в этом году было принято много послаблений. «И отсрочка, и айти. И ряду предприятий тоже уточнили режим налогообложения», — пояснил он.

«Поэтому, отвечая на ваш вопрос, если будут проблемы с поступлением доходов, будем ли мы вносить налоговые поправки в следующем году? Не будем», — заявил Силуанов.

Министр финансов также указал на то, что бюджет на следующий год и основные направления налоговой политики были приняты. В рамках них будем действовать, добавил он.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о введении повышенной ставки налогообложения для покинувших страну россиян.