В «ЦИАН» сообщили, что загородные дома в Подмосковье подорожали на 5,4%

Средняя стоимость загородного дома в Подмосковье в декабре 2022 года увеличилась на 5,4% по сравнению с январем – до 30,7 млн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

«Основной рост цен пришелся на февраль-март 2022 года. Затем они перестали расти, а летом даже упали из-за спада спроса. Например, в июне они снизились сразу на 1,4% по сравнению с маем», — рассказала эксперт «ЦИАН.Аналитики» Виктория Кирюхина.

В 2021 году 70% россиян хотели бы жить в загородном доме.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», С февраля по декабрь 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре и Казани снизилась средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры. Больше всего – в Москве и Санкт-Петербурге, на 15,7% и 12,5% соответственно. Об этом рассказали в федеральной риелторской компании «Этажи».

В Москве стоимость аренды однушки снизилась на 15,7%. В декабре снять такую квартиру в столице можно за 46,49 тыс. руб. В Санкт-Петербурге показатель уменьшился на 12,5% до 30,6 тыс. руб. В Красноярске стоимость аренды однушки упала на 4,1%, в Казани на 2,8% и Самаре на 1,8%. Снять такую квартиру в декабре в Красноярске можно за 18,33 тыс. руб., в Казани – за 22,82 тыс., в Самаре – за 17,9 тыс. руб.