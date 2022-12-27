Силуанов заявил, что внешние риски для бюджета России в 2023 году сохранятся

Министр финансов Антон Силуанов заявил журналистам, что внешние риски для российского бюджета в 2023 году сохранятся. Об этом сообщает «Прайм».

«Внешние риски сохраняются. Они могут быть, но мы, мне кажется, я не могу сказать, что мы оптимистично запланировали прогноз, и параметры бюджета», – сказал Силуанов журналистам.

Параметры бюджета на 2022 год сформированы исходя из прогнозной цены нефти в $70 за баррель, валютного курса в 68 рублей за доллар и стоимости газа — $700 за тысячу кубометров.

Ранее Силуанов заявил, что российский бюджет на следующие три года станет «самым сложным в его профессиональной карьере». «Мы, столкнувшись с ограничениями, с санкциями, поняли, что целый ряд критических технологий не производится в нашей стране», — сказал Силуанов.

По его словам, расходы на импортозамещение будут закладываться на предстоящую трехлетку. «Вопрос восполнения тех компетенций, которые мы получали из-за рубежа, — длительная достаточно, конечно, программа, но без нее нам никак не обеспечить технологический суверенитет. На все это тоже требуются деньги, и такие деньги мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета», — подчеркнул Силуанов.

Кроме того, на бюджет повлияют также и ограничения на экспорт нефти и газа. «В условиях ограничений, которые вводятся, в том числе ограничение на поставку нефти, важно учитывать не только цены на эти энергоносители, но и, возможно, объем поставок. Объем внешних поставок влияет на объем добычи. Потому что от этого тоже зависит, соответственно, доход в бюджет страны. Поэтому в новом варианте бюджетных правил мы хотим учесть и этот тоже показатель с тем, чтобы защититься от различных рисков в объёмном показателе», — пояснил министр.