«Ъ»: Минэнерго может запретить прямое подключение к магистральным электросетям

Министерство энергетики (Минэнерго) России может запретить бизнесу напрямую подключаться к магистральным электросетям Федеральной сетевой компании (ФСК), входящей в структуру ПАО «Россети». С 2024 года все новые потребители будут обязаны присоединяться к ФСК только через системообразующую территориальную сетевую организацию (ТСО), чей тариф гораздо выше, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий законопроект министерства.

«С 1 января 2024 года все новые потребители будут обязаны присоединяться к ФСК только через системообразующую территориальную сетевую организацию (ТСО). Тариф ТСО, как правило, в разы выше тарифа ФСК, поэтому расходы новых клиентов на оплату услуг по передаче существенно вырастут. В 2023 году тариф ФСК составит 241 тыс. рублей за 1 МВт в месяц», — говорится в материале.

Согласно инициативе Минэнерго, в каждом российском регионе создадут по одной системообразующей ТСО. Статус системообразующей получит самая крупная ТСО в регионе. С большой долей вероятности, таковой станет одно из дочерних предприятий «Россетей», уточняется в статье.

22 декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные подсчеты и источники сообщила, что объемы выработки электроэнергии в европейской части России и на Урале с лета снизились на 1,2% год к году. В то же время в энергосистеме Северо-Западного федерального округа этот показатель упал более чем на 3%. Основной причиной спада стала приостановка поставок энергии из страны в государства Евросоюза (ЕС) в связи с международными санкциями против Москвы.