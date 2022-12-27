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Кольцов: в Запорожской области «сгорело» 20% посевных площадей из-за боевых действий

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов сообщил, что общий объем засеянных зерновыми площадей в Запорожской области в 2022 году составляет 1,27 млн га, однако 20% посевов были уничтожены в результате боевых действий. Об этом он сказал в интервью ведущим российским информационным агентствам, передает ТАСС.

«Если брать полный сельскохозяйственный цикл, что мы посеяли весной и то, что мы посеяли озимые. Общий объем посеянных площадей в этом году составил 1 млн 275 тыс. га. Для сравнения, если взять сезон 2020-2021, при Украине было посеяно 1 млн 600 тыс. га», — рассказал Кольцов, отметив, что считает такой показатель неплохим, при условии, что около 20% посевных площадей «сгорело» в результате активных боевых действий.

Как уточнил председатель правительства Запорожской области, урожайность в регионе по пшенице составила 30 центнеров с гектара, по ячменю — 25, а по озимому рапсу — 22.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины намеренно наносят удары по сельскохозяйственным объектам Запорожской области, чтобы вызвать голод в регионе и вынудить жителей переехать.

До этого Рогов сообщал, что ВСУ ударили из HIMARS по двум зернохранилищам в Токмаке Запорожской области. По словам председателя, удары привели к потере десятков тонн зерна, семян подсолнечника, удобрений и сена.

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