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Инвестор раскрыл, с какого возраста лучше всего начать копить на пенсию

Инвестор Емельянов: россиянам стоит задуматься о пенсионных накоплениях в 40 лет

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Depositphotos

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов рассказал агентству «Прайм», что о пенсии лучше задуматься в молодости, но и в 40 лет еще не поздно накопить на достойную жизнь в старости.

Он отметил, что обычно осознание грядущей пенсии приходит к людям на шестом десятке лет, но что-то сделать уже поздно.

«Пик карьеры позади, а времени для накопления на старость катастрофически мало», — уточнил Емельянов, указав что идеальный возраст для того, чтобы начать откладывать на пенсию – около 40 лет.

Инвестор посоветовал вложить средства в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

Однако, по словам эксперта, можно инвестировать и в иные активы – тогда на пенсии появится возможно получать дополнительный доход. В частности, ежемесячно покупая государственные облигации (ОФЗ) за десять лет получится накопить около шести миллионов рублей.

Ранее заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев рассказал о способах повышения доходов на пенсии.

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