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Минфин РФ выплатил купон по евробондам с погашением в 2028 году на 10,9 млрд рублей

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Минфин России выплатил купон по евробондам в размере 10,9 млрд рублей по внешним облигациям с погашением в 2028 году, сообщается в Telegram-канале министерства.

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином в полном объеме, отметили в ведомстве.

Ранее Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российский Минфин надеется начать диалог с западными странами о взаимной разморозке активов.

Министр заявил, что Москва надеется, что «разум восторжествует» и вскоре можно будет «сесть за стол переговоров и начать дискуссию» по разморозке активов обеими сторонами.

Евросоюз заблокировал около €300 млрд резервов Центробанка РФ и заморозил около €19 млрд в активах, принадлежащих российским бизнесменам, попавшим под европейские санкции, напоминает арабское СМИ. Силуанов заявил, что России есть что предложить Западу, поэтому все будет зависеть от их желания вести соответствующий диалог.

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