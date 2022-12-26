«Форбс Украина»: прибыль банков страны за 10 месяцев сократилась больше чем в 5 раз

Прибыль банков Украины за 10 месяцев текущего года сократилась более чем в 5 раз при сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом заявили в издании «Форбс Украина» со ссылкой на аналитику Национального банка страны.

Прибыль банков составила 11 млрд гривен против 58 млрд гривен (298 млн долл. против 1,57 млрд) за 10 месяцев текущего и прошлого года.

По информации СМИ, за январь — октябрь текущего года, 21 из 67 украинских банков получил общий убыток в 19 млрд гривен (514 млн долл.).

Также уточняется, что общая прибыль банков с положительным балансом за 10 месяцев составила 30 млрд гривен (812,7 млн долл).

Как поясняет «Форбс Украина», у половины банков, которые были в десятке ведущих кредитных организаций, серьезно усугубилась ситуация.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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