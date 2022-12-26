Собянин и гендиректор РЖД подписали план-график развития транспортного узла в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечает агентство, данный план развития включает запуск двух новых диаметров МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», и МЦД-4 «Киевско-Горьковский», а также 14 новых и реконструированных станций на маршрутах диаметров. Запуск МЦД-3 запланирован в августе 2023 года, МЦД-4 — в сентябре 2023 года.

Помимо этого, будет завершена реконструкция и строительство станций Поклонная, Кутузовская, Тестовская, Белорусская, Марьина Роща, Лианозово (первый этап) и новых вестибюля, платформ и пешеходных тоннелей Киевского вокзала.

Церемония подписания плана-графика состоялась 26 декабря в вестибюле станции Переделкино.

Как рассказал Собянин в ходе церемонии, 2022 год был рекордным по объему инвестиций, строились новые городские вокзалы, прокладывались железнодорожные пути, реконструировались существующие.

Белозеров заявил, что 2023 год будет уникальным по объему вложений (более 130 млрд рублей). По словам главы РЖД, следующий год «абсолютно преобразит возможности перемещения пассажиров».

Ранее Собянин заявлял, что следующий год будет непростым, но Москва преодолеет любые испытания.