Зампред Центробанка объяснил декабрьское падение курса рубля

Ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро в декабре 2022 года связано с падением цен на нефть. Об этом в интервью РБК заявил первый зампред Банка России Алексей Заботкин. В декабре цена на нефть марки Brent снизилась на $6, до $84 за баррель.

«Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб», — объяснил он.

В прошлый четверг на торгах Мосбиржи курс доллара превышал 72 рублей, евро – достигал 77 рублей, юаня — заходил за отметку 10,2 рубля, а гонконгский доллар показывал почти 9 рублей. Все это — максимумы курсов валют с мая 2022 года.

По словам Заботкина, ослабление курса рубля приведет к повышению цен в России.

Эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин ранее рассказывал «Газете.Ru», что рубль традиционно слабеет по отношению к мировым валютам в декабре, и последний месяц года – худший для рубля. Негативные факторы, среди которых повышение спроса на валюту перед Новым годом, традиционно ослабляют рубль, и в этом году они также играют свою роль в снижении курса рубля к доллару и евро, отметил он.