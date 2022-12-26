Хинштейн: закон об утечке персональных данных предусматривает штрафы и для должностных лиц

Глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, проект закона об оборотных штрафах для российских компаний за утечку персональных данных предусматривает и внушительные штрафы для должностных лиц. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что последние предложения Минцифры детально обсуждались в Госдуме 23 декабря. Работа о наказании за утечку персональных данных продолжается и процесс еще не завершен, подчеркнул он.

«Наряду с введением оборотных штрафов для компаний, допустивших повторные утечки, предполагаются и внушительные штрафы для должностных лиц. Кроме того, отдельно вводится и уголовная ответственность», — написал Хинштейн.

Кроме того, обсуждается привязка наказания к размеру допущенных утечек. Например за «слив» одной тысячи записей ответственность будет меньше, чем за 10 тыс., сообщил депутат.

Он выразил надежду, что окончательная редакция законопроекта будет готова в январе.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что Минцифры предложило ввести оборотный штраф для компаний за утечки персональных данных в размере от 5 млн до 500 млн руб. В ведомстве ожидают вступления закона в силу в сентябре 2023 года.