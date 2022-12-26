Федеральная антимонопольная служба разрешила «Вкусно — и точка» купить активы бывшего партнера McDonald's в России

«Вкусно — и точка» сможет приобрести активы бывшего партнера McDonald's в России. Федеральная антимонопольная служба удовлетворила соответствующее ходатайство, сообщили в ведомстве. Об этом пишет «Прайм».

«Логистика и точка» получит в собственность активы бывшего партнера McDonald's – Havi Logistics — в сфере логистики, упаковки, переработки отходов, планирования и управления поставками», — цитирует агентство ФАС.

Ранее Havi Logistics заявила об уходе из России и намерении продать свой бизнес в стране. Одной из основных сфер деятельности Havi Logistics является продовольственное снабжение. Havi Logistics ведет работу более чем в 45 странах мира. На российском рынке компания представлена основанной в 2003 году фирмой ООО «Рулог». Ее выручка по итогам 2021 года составила 70 млрд рублей, а чистая прибыль — 13 млн рублей. У компании более 10 распределительных центров в крупных городах России.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка и продаже бизнеса в РФ. В общей сложности активы американской сети ресторанов быстрого питания в стране включали в себя 850 точек общепита. Владельцем бизнеса стал Александр Говор, который ранее по франшизе управлял 25 ресторанами «Макдоналдс» в Сибири. 12 июня бывшая сеть ресторанов «Макдоналдс» открылась в Москве под новым названием «Вкусно — и точка».