Глава Минпромторга заявил, что Россия хочет вывозить металлопродукцию в Турцию, Китай и СНГ

Россия намерена экспортировать металлопродукцию в Китай, Турцию, страны СНГ, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего востока. РФ оринетирована на данные рынки. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

Мантуров навал эти государства «приоритетными направлениями». По его словам, российские компании уже начали переориентирвовать направления вывоза своей продукции.

Также глава министерства выразил намерение утвердить на ближайшем заседании правительства стратегии развития металлургической и автомобильной отраслей. По словам министра, обновленная стратегия развития металлургической отрасли до 2030 года включает предприятия ЛНР, ДНР, Запопрожской и Херсонской областей.

«Мы усли интеграцию новых территорий», — сказал Мантуров.

Ранее Мантуров заявил о о снижении объема несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) РФ на 1,5% за период с января по октябрь.

«Нам удалось удержать планку по объему ННЭ в стоимостном выражении. Так, по итогам 10 месяцев 2022 года объем ННЭ снизился всего на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал он.