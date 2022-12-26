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Курсы доллара и евро упали по отношению к рублю

Курс доллара на Мосбирже упал до 68,73 рубля, евро - до 73 рублей

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Курс доллара на торгах в понедельник опустился до 68,7350 рубля. Это следует из данных Мосбиржи на 10:30 мск. Американская валюта потеряла 1,4125% на торгах. Курс евро упал до 73 рублей. Европейская валюта просела на 2,7%.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев допустил, что после Нового года «совершенно точно» начнется откат курса доллара к диапазону в 63-64 рубля.

«После Нового года это произойдет совершенно точно. Доллар вернется на прежние позиции, с которых он начал расти – 63-64 рубля. Откат начнется с отметки 75-80 рублей. Нацвалюта уже была на этих пределах весной. Сейчас рост курсов валют формирует ажиотажный спрос на нее», — рассказал Беляев.

Ранее в финансовом холдинге «БКС Мир инвестиций» допустили, что к Новому году курс доллара может составить 64-65 рублей, евро – 67-68 рублей. Таким прогнозом с «Газетой.Ru» поделился эксперт по фондовому рынку холдинга Дмитрий Бабин. По его словам, декабрь – исторически худший для рубля месяц, нацвалюта традиционно ослабляется из-за спроса импортеров на валюту.

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