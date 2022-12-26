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Новак: ФРГ и Польша без уточнения данных о нефти подали заявки на прокачку через «Дружбу»

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Германия и Польша подали заявки на прокачку нефти через нефтепровод «Дружба» в 2023 году, однако не указали, о нефти какой страны идет речь. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью ТАСС.

Политик напомнил, что обе эти страны объявляли, что они откажутся от нефти России.

Несмотря на то что в немецком правительстве объявляли о намерении осуществить поставки казахстанской нефти через «Дружбу» вместо российской, в заявках вид нефти не указан, добавил Новак.

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия намерена сохранить в следующем году объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину.

В ноябре агентство Bloomberg со ссылкой на письмо «Укртранснафты» в «Транснефть» писало, что Украина в 2023 году планирует повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Восточную Европу.

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