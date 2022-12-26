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Новак: РФ планирует расширить портовые мощности для поставок энергоресурсов по морю

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия планирует за три года расширить портовые мощности, чтобы иметь возможность перенаправить поставки энергоресурсов по морю. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовили эти меры на случай возможного эмбарго на трубопроводную инфраструктуру, чтобы перенаправить поставки по морю. Сейчас у нас имеются свободные портовые мощности на перевалку 35–40 млн тонн грузов, идет работа по их расширению», — сказал Новак.

По его словам, соответствующие работы планируется завершить в течение трех лет.

Ранее Reuters, ссылаясь на источники, сообщало, что Россия в своих планах уменьшила размеры поставок нефти сортов Urals и Siberian Light через порты в Балтийском море и Новороссийске в декабре.

По данным агентства, размер экспорта сократится с 8,5 млн тонн в ноябре до 7,7–7,9 млн т в декабре. При этом из портов Приморска и Усть-Луги поставки Urals в декабре будут на уровне 5,5 млн тонн. В ноябре же по плану поставки составили 6 млн тонн.

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