В «Росатоме» приняли ряд мер по повышению надежности Запорожской АЭС

«Росатом» принял ряд мер по повышению надежности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью газете «Известия».

Он отметил, что сейчас корпорация занимается обеспечение устойчивого состояния ЗАЭС и контролирует ситуацию с теплоснабжением Энергодара. По словам Лихачаева, вся социальная инфраструктура города находится в неприемлемом состоянии или разрушена.

«Идет большая работа, связанная с поддержкой людей <…> И автомобили с гуманитарной помощью <...> уже идут в город запорожских атомщиков <…> Руководство госкорпорации по декабрьскому окладу перечислило в фонд города Энергодар», — добавил Лихачев.

23 декабря глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после встречи с Лихачевым заявил, что консультации с Россией и Украиной по зоне безопасности вокруг ЗАЭС продолжатся.