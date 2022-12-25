Автор The National Interest назвала причины провала антироссийских санкций

Автор американского журнала The National Interest Мария Гринберг заявила, что санкции, введенные против России, не смогут разрешить украинский кризис, и назвала несколько причин того, почему такая многолетняя практика ограничений России не увенчалась успехом.

Во-первых, указала Гринберг, превращение институтов международной экономической системы в оружие отражается на глобальном уровне.

«Демонстрационный эффект, который показывает, как система может быть использована для нанесения вреда отдельному государству, побуждает других к снижению их уязвимости», — отмечает автор.

Она указала, что дальнейшее разрушение институтов или создание параллельных структур «значительно умаляет рост благосостояния» общей экономической системы.

Во-вторых, коллективный характер санкций позволяет России обойти «худшую из предполагаемых экономических проблем», считает автор статьи. Она пишет, что каждый член санкционной коалиции заинтересован в том, чтобы уменьшить индивидуальные последствия от ограничений из-за разрыва экономических отношений с Россией. Гринберг подчеркивает, что это не только снижает эффективность окончательного компромисса, но и дает России время для адаптации к будущим санкциям и стимулирует Запад к усилению торговых отношений с РФ до того, как рестрикции вступят в силу.

Автор подытожила, что конфликт на Украине невозможно прекратить чисто экономическими средствами. Продолжение Западом экономической войны изменит глобальные торговые модели, но это не приведет к тому, чтобы заставить Россию отказаться завершения спецоперации на Украине, утверждает автор The National Interest.

«Выбор для Запада состоит в том, чтобы продолжать финансировать дорогостоящую, долгосрочную украинскую борьбу или искать дипломатическое решение», — заявила Гринберг.

На фоне начала спецоперации РФ на Украине ряд западных стран ввели масштабные санкции против РФ. 16 декабря Евросоюз опубликовал очередной, девятый пакет санкций, включающий ограничения на экспорт в РФ авиационных товаров и запчастей, химических и нервно-паралитических веществ, радионавигационного оборудования и др.