Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автор The National Interest назвала причины провала антироссийских санкций

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Автор американского журнала The National Interest Мария Гринберг заявила, что санкции, введенные против России, не смогут разрешить украинский кризис, и назвала несколько причин того, почему такая многолетняя практика ограничений России не увенчалась успехом.

Во-первых, указала Гринберг, превращение институтов международной экономической системы в оружие отражается на глобальном уровне.

«Демонстрационный эффект, который показывает, как система может быть использована для нанесения вреда отдельному государству, побуждает других к снижению их уязвимости», — отмечает автор.

Она указала, что дальнейшее разрушение институтов или создание параллельных структур «значительно умаляет рост благосостояния» общей экономической системы.

Во-вторых, коллективный характер санкций позволяет России обойти «худшую из предполагаемых экономических проблем», считает автор статьи. Она пишет, что каждый член санкционной коалиции заинтересован в том, чтобы уменьшить индивидуальные последствия от ограничений из-за разрыва экономических отношений с Россией. Гринберг подчеркивает, что это не только снижает эффективность окончательного компромисса, но и дает России время для адаптации к будущим санкциям и стимулирует Запад к усилению торговых отношений с РФ до того, как рестрикции вступят в силу.

Автор подытожила, что конфликт на Украине невозможно прекратить чисто экономическими средствами. Продолжение Западом экономической войны изменит глобальные торговые модели, но это не приведет к тому, чтобы заставить Россию отказаться завершения спецоперации на Украине, утверждает автор The National Interest.

«Выбор для Запада состоит в том, чтобы продолжать финансировать дорогостоящую, долгосрочную украинскую борьбу или искать дипломатическое решение», — заявила Гринберг.

На фоне начала спецоперации РФ на Украине ряд западных стран ввели масштабные санкции против РФ. 16 декабря Евросоюз опубликовал очередной, девятый пакет санкций, включающий ограничения на экспорт в РФ авиационных товаров и запчастей, химических и нервно-паралитических веществ, радионавигационного оборудования и др.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть