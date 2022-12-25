Инвесторы получили $15 млрд из-за падения акций Tesla с начала 2022 года

Играющие на понижении акций инвесторы смогли заработать с начала года на падении котировок Tesla $15 млрд. Об этом сообщает портал MarketWatch.

«Инвесторы, играющие на понижение акций Tesla, заработали $15 млрд прибыли с начала года, при этом за один только декабрь прирост составил $4,54 млрд», — отметили в публикации.

По данным портала, рыночная капитализация Tesla оказалась ниже отметки в $400 млрд, что привело компанию на 10-ю строчку в рейтинге самых дорогих компаний.

23 декабря агентство Reuters сообщило, что американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компанию Tesla, заявил, что собирается приостановить продажи акций компании как минимум на два года. По информации агентства, Маск ожидает спада спроса на дорогостоящие товары, так как в 2023 году экономике предстоит серьезная рецессия.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что убытки американского бизнесмена, главы Tesla, SpaceX и Twitter Илона Маска в 2022 году достигли $122,6 млрд. Это больше, чем Маск заработал в 2021 году.