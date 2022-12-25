Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Инвесторы получили $15 млрд из-за падения акций Tesla с начала 2022 года

close
100%
Global Look Press

Играющие на понижении акций инвесторы смогли заработать с начала года на падении котировок Tesla $15 млрд. Об этом сообщает портал MarketWatch.

«Инвесторы, играющие на понижение акций Tesla, заработали $15 млрд прибыли с начала года, при этом за один только декабрь прирост составил $4,54 млрд», — отметили в публикации.

По данным портала, рыночная капитализация Tesla оказалась ниже отметки в $400 млрд, что привело компанию на 10-ю строчку в рейтинге самых дорогих компаний.

23 декабря агентство Reuters сообщило, что американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компанию Tesla, заявил, что собирается приостановить продажи акций компании как минимум на два года. По информации агентства, Маск ожидает спада спроса на дорогостоящие товары, так как в 2023 году экономике предстоит серьезная рецессия.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что убытки американского бизнесмена, главы Tesla, SpaceX и Twitter Илона Маска в 2022 году достигли $122,6 млрд. Это больше, чем Маск заработал в 2021 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть