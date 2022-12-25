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Премьер-министр Белоруссии Головченко заявил о дефляции в республике третий месяц подряд

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Global Look Press

Белорусские власти уже три месяца подряд наблюдают дефляцию в экономике страны. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

«За три месяца мы имеем дефляцию. Поэтому думаю, что мы выйдем на 12-13% инфляции по итогам года», — отметил Головченко.

По его словам, инфляция в стране в октябре была на уровне минус 1%, а в ноябре — минус 1,1%. До этого же уровень инфляции был выше 17%.

24 декабря Головченко заявил, что за 10 месяцев экспорт из Белоруссии в РФ достиг рекордного уровня в $18 млрд. По словам премьера, объем экспорта в Россию по итогам года может составить рекордную сумму в $22-23 млрд.

До этого Головченко после переговоров президентов Белоруссии и России сообщил, что Минску удалось найти понимание у Москвы в вопросе реструктуризации финансовых обязательств республики. По его словам, лидеры двух стран сошлись в солидарной позиции по этим вопросам, но существуют экономические нюансы.

Ранее в декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выделила дополнительные 105 млрд рублей для развития машиностроения в Белоруссии. Кроме того, денежные средства должны пойти на финансирование совместных проектов Москвы и Минска в областях станкостроения и электроники.

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