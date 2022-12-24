Новак заявил, что РФ намерена не допустить рост цен на топливо в 2023 году выше инфляции

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия смогла в 2022 году удержать рост цен на топливо. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«В следующем году вместе с ФАС мы будем внимательно следить, чтобы рост цен не превышал инфляцию. Для этого у нас есть демпфер — уникальный инструмент, который сглаживает колебания мировых цен», — сказал Новак.

Он также отметил, что при инфляции в 11,1% бензин подорожал всего на 0,6%, дизель — на 8,4%. В следующим году, по его словам, Россия намерена не допустить рост цен выше инфляции.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец заверял, что ситуация с топливом в России стабильная, серьезных колебаний цен на рынке не ожидается. Экономист предположил, что бензин может дорожать только в рамках инфляции.

23 декабря Новак заявлял в интервью телеканалу «Россия 24», что ожидает резкого роста цен на нефтепродукты в Европе после того, как вступит в силу эмбарго на российские нефтепродукты.