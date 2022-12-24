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Молдавия перенаправит в Приднестровье более 160 млн кубометров газа из России

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Михай Карауш/РИА Новости

Правительство Молдавии сообщило со ссылкой на Комиссию по чрезвычайной ситуации, что в Приднестровье в декабре страна направит более 160 млн кубометров природного газа для обеспечения нужд рядовых потребителей и работы Молдавской ГРЭС (государственной районной электростанции), передает РИА Новости.

«АО «Молдовагаз» в декабре поставит 166,5 млн кубометров природного газа потребителям левобережья Днестра и Молдавской ГРЭС для производства электроэнергии», — сказано в сообщении.

Уточняется, что данное решение обусловлено необходимостью обеспечить молдавских потребителей энергией в связи с сокращением объема поставок газа «Газпромом».

Ранее вице-премьер Молдавии и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в своем Telegram-канале заявил, что Молдавия перестала быть зависимой от газа из России.

По его словам, впервые в истории страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый «Газпромом».

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