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Минобороны Турции: кризис на Украине продолжится в 2023 году из-за поддержки Киева Западом

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Global Look Press

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что конфликт на Украине продолжится в 2023 году в том числе из-за поддержки Киева со стороны США и Европы. Об этом сообщает ТАСС.

«Поддержка США, Европы и Запада продолжается. Соответственно, осуществляется подготовка [украинских военных], [остаются в силе] планы и [выделяются] деньги, заложенные в [их] бюджеты. С другой стороны, есть и заявления России. Если объединить все это, то не будет ошибкой сказать, что эта война, скорее всего, продолжится в 2023 году, несмотря на все наши добрые намерения и пожелания по установлению режима прекращения огня и мира», — сказал Акар.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед послами, назвал восемь главных задач украинской дипломатии на 2023 год.

22 декабря президент России Владимир Путин говорил, что Россия будет стремиться к скорейшему завершению конфликта на Украине.

24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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