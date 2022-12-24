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Аналитики спрогнозировали отсутствие рецессии в мировой экономике в 2023 году

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Alex Grimm/Reuters

Мировая экономика в 2023 году будет в тяжелом положении, однако не скатится в рецессию, а рост затормозится до 2%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на опрошенных экспертов.

«Глобального кризиса, сопоставимого с Великой рецессией 2008-2009 годов, удастся избежать, но ряд крупных экономик (прежде всего ЕС и США) могут столкнуться с ее локальными проявлениями - спадом относительно неглубоким и не слишком продолжительным», — отметил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что наступление рецессии в 2023 году маловероятно. При этом мировую экономику могут спасти Индия и Китай, чьи развитие будет постепенно нарастать. Однако особую обеспокоенность продолжат вызывать экономики США и стран Евросоюза. Например, Европа очень сильно зависит от поставок энергоресурсов. Поэтому данный регион является слабым звеном мировой экономики.

Аналитики посчитали, что основные надежды у финансового рынка на следующий год возложены на ВВП азиатских стран, в частности Китая. Если основные антиковидные ограничения в этой стране будут сняты, а новых локдаунов больше не будет, то эконмический рост в мире может ускориться. Также определенный вклад в мировую экономику может внести Индия, где свою роль сыграют относительно дешевые энергоносители, которые были закуплены в большем объеме у России.

19 декабря Financial Times писала, что американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года, прогнозирует глубокую и затяжную депрессию в глобальной экономике из-за чрезмерно высоких объемов задолженности государств.

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