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Чешский Нацбанк рекомендовал властям временно отказаться от перехода страны на расчеты в евро

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Depositphotos

Чешский национальный банк и министерство финансов республики порекомендовали властям страны на время воздержаться от перехода к оплате счетов в евро. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Чешское правительство приняло рекомендации центральных финансовых институтов и пока не установило сроки перехода страны в расчеты на евро. Дискуссия о принятии единой европейской валюты в данное время представляется преждевременной, отметили в публикации.

По данным агентства, для начала Чехии необходимо снизить уровень инфляции и добиться определенного баланса в бюджете страны.

В статье указали, что реализация планов по присоединении Чехии к еврозоне является одной из основных для властей страны. Чехия вступила в Евросоюз в 2004 году и с тех пор обещала перейти в расчеты в евро. Однако сроки перехода определяются на местом уровне, что, по мнению экспертов, не произойдет и в 2023 году.

21 декабря директор второго департамента Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов заявил, что Россия и Индия во взаимной торговле принципиально уходят от доллара и евро к национальным валютам.

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