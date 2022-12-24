Правительство России продлило программу льготного кредитования импортной продукции

Правительство России продлило до 30 октября 2023 года постановление программы льготного кредитования закупок импортной продукции, которая представляет важность для экономики. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о льготных кредитах по ставке не более 30% ключевой ставки Центрального банка плюс три процентных пункта, которые сейчас составляют более 5%. Банки смогут компенсировать эту разницу за счет субсидий из федерального бюджета. На 2023 год выделено 15,4 млрд рублей субсидий, а на 2024 год — 19,5 млрд рублей.

От целей займа будет зависеть, на какой срок предоставят льготный кредит. Например, для приобретения сырья и комплектующих льготная ставка действует один год, при покупке техники и средств производства — три года.

Льготный кредит можно взять на следующую импортную продукцию: продовольственные товары, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные средства, строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, электроника.

В начале октября правительство расширило возможности использования кредитов для закупки импортной продукции.