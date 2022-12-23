Вице-премьер Армении сообщил о рекордном товарообороте с РФ за 10 месяцев 2022 года

Вице-премьер Армении заявил в Москве, что за 10 месяцев 2022 года товарооборот с РФ стал рекордным. Об этом он сообщил журналистам на заседании межправительственной комиссии России и Армении, передает ТАСС.

По его словам, товарооборот составил $3,8 млрд.

Ранее руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил в пятницу, 11 ноября, по телефону с главой МИД Армении Араратом Мирзояном подготовку к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване 23 ноября. Об этом сообщалось на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудили визит главы РФ в Ереван 22 ноября.

Уточняется, что главы двух стран обсудили подготовку к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая прошла под председательством армянской стороны в Ереване 23 ноября.