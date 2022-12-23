Челябинский губернатор предложил зачислять до 10% акцизов на табак в бюджеты регионов

Глава комиссии госсовета по направлению «экономика и финансы», губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании комиссии предложил зачислять до 10% акцизов на табак в бюджеты российских регионов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подобную меру необходимо вводить постепенно.

«Акцизы на табак, абсолютно точно пора начинать их зачисление в бюджеты субъектов федерации, постепенно довести долю (от акцизов — «Газета.Ru») до 10%», — сказал Текслер.

Он также предложил списать с регионов долги по реструктурированным бюджетным кредитам в объеме средств, которые они направляют на поддержку новых российских регионов и на мобилизационные мероприятия.

Ранее Счетная палата сообщала, что по итогам первых 11 месяцев 2022 года профицит консолидированных бюджетов регионов России составил 1,23 трлн рублей. Там отметили, что этот показатель оказался на рекордном уровне за последние годы.