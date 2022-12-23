«Вкусно — и точка» запустит продажу аналога «Хэппи Мила» по всей России с 26 декабря

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» (бывший McDonald's) решила запустить продажу аналога «Хэппи Мила» — наборов для детей «Кидз Комбо» — с 26 декабря. Их можно будет заказать во вех точках сети, а также в меню доставки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Вкусно — и точка».

Там пояснили, что в состав детских наборов войдут наггетсы, классические бургеры, яблочные дольки и морковные палочки, сырные снеки и салат. С утра вместо бургеров и стартеров будут продаваться блинчики и тосты.

«Из напитков в наборах будут яблочный или апельсиновый сок, молочный коктейль или другие прохладительные напитки из основного меню. Калорийность набора — около 600 ккал. Подарки в наборе будут включать книги с разнообразными головоломками», — уточнили в пресс-службе компании.

«Вкусно — и точка» анонсировала запуск «Кидз Комбо» 12 декабря. На первом этапе наборы были доступны для заказа в предприятиях сети в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, а также Томске, Кемерове и Красноярске.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», «Вкусно — и точка» запустит доставку блюд из меню ресторанов по всей России в 2023 году.