Курс доллара на Мосбирже снизился до 68,5 рубля, евро — до 73,05 рубля

На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 45 коп. и составил 68,5 руб.

Евро снизился на 34,5 коп., до 73,05 руб.

Курс китайского юаня не изменился по отношению к закрытию предыдущей сессии и составил 9,769 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов сообщил журналистам, что текущее ослабление рубля связано в основном с ростом импорта в страну. Он, отвечая на вопрос о причинах девальвации российской валюты, указал, что «курс у рубля плавающий».