Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс доллара на Мосбирже снизился до 68,5 рубля, евро — до 73,05 рубля

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 45 коп. и составил 68,5 руб.

Евро снизился на 34,5 коп., до 73,05 руб.

Курс китайского юаня не изменился по отношению к закрытию предыдущей сессии и составил 9,769 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов сообщил журналистам, что текущее ослабление рубля связано в основном с ростом импорта в страну. Он, отвечая на вопрос о причинах девальвации российской валюты, указал, что «курс у рубля плавающий».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть