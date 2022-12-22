МВФ разрешил напечатать Украине до 50 млрд гривен при дефиците внешнего финансирования

Власти Украины смогут напечатать до 50 млрд гривен в первом квартале 2023 года в случае «временного дефицита внешнего финансирования». Об этом сказано в меморандуме Международного валютного фонда (МВФ) и Киева.

Данный документ определяет действия Украины, которые необходимы для того, что бы страна получила кредита на сумму до $20 млрд. МВФ требует сокращения украинским Центробанком поддержки бюджета, отмену льгот для малого бизнеса, а также проведение «прозрачного и конкурентного» отбора членов наблюдательного совета энергетической компании «Нафтогаз».

В меморандуме говорится, что «риски остаются чрезвычайно высокими», а «следующие несколько месяцев выглядят чрезвычайно сложными» из-за ударов по критической инфраструктуре Украины.

Ранее исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил мониторинговую программу украинской экономики. Новая стратегия не предусматривает выделение новых траншей, но должна помочь привлечению денежных средств из внешних источников, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на содержание программы МВФ.

В октябре стало известно, что власти Украины договорились о внешнем финансировании на общую сумму $35 млрд.