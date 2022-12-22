Handelsblatt: Uniper ради господдержки придется отказаться от двух энергостанций

Немецкому концерну Uniper ради господдержки придется отказаться от двух энергостанций, пишет газета Handelsblatt.

По данным издания, компании к 2026 году придется продать ряд предприятий, в том числе угольную электростанцию Datteln 4 и ГЭС в венгерском Гёнью.

Ранее правительство Германии завершило национализацию крупнейшего энергетического концерна ФРГ Uniper, получив 99% акций компании, сообщила пресс-служба кабмина.

Как отмечается в релизе, 19 декабря на внеочередном общем собрании акционеров Uniper акционеры одобрили вложение €8 млрд в компанию и приобретение акций концерна по цене €1,7 за бумагу.

Меры по участию государства в судьбе концерна приняты в рамках спасения компании и оказания помощи энергоснабжению страны, сообщается в заявлении.

У компании начались трудности на фоне сокращения поставок российского газа, концерн был вынужден начать отбор топлива из хранилищ и приобретать большие объемы сырья по повышенным ценам на спотовом рынке.