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Путин пообещал принять указ об ответных мерах на потолок цен на нефть 26-27 декабря

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Максим Блинов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 26-27 декабря подпишет указ об ответных мерах на согласованный западными странами потолок цен на нефть. Об этом сообщает ТАСС.

«Указ, я думаю, что подпишу где-нибудь в понедельник–вторник», — сказал Путин, называя их «предупредительными мерами».

По его словам, Россия не получает ущерба в результате ограничения стоимости нефти, продавая топливо «примерно по этим ценам». При этом, подчеркнул президент, введение потолка цен является «дорогой к разрушению мировой энергетики», «атавизмом колониализма», так как Запад привык «грабить другие страны».

Он предупредил, что в результате цена на нефть может «взлететь до небес».

Ранее первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что администрация США намерена согласовать со своими союзниками и партнерами дальнейшее сокращение предельной цены на российскую нефть. Ранее страны G7 и Австралия согласовали «потолок» стоимости сырья на уровне $60 за баррель.

Ограничение при этом не коснется поставок, загруженных в танкеры до 5 февраля 2023 года и доставленные до 1 апреля.

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